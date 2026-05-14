Adıyaman Belediyesi, kentin gelecekteki yerleşim alanlarını daha güvenli ve düzenli hale getirmek amacıyla hayati bir adımı hayata geçirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bugüne kadar ihmal edilen 'Kırmızı Kot' uygulamasının; üniversite, akademik odalar ve STK'ların iş birliğiyle resmen başlatıldığını duyurdu.

Gelişme bölgelerinde altyapı ve yapılaşma süreçleri başlamadan önce yol profillerini ve arazi eğimlerini belirlemeyi hedefleyen uygulama, ilk olarak Petrol Mahallesi'nde başladı. Çalışma kapsamında 4 bin 500 hektar alanda yol yükseklikleri, yağmur suyu akış yönleri ve altyapı sistemleri teknik esaslar doğrultusunda birbirine uyumlu hale getirilecek.

Çalışmanın teknik detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ı her yönüyle planlı bir şehir haline getirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Tutdere, 'Üniversitemiz, Harita Mühendisleri Odamız ve STK'larımızın iş birliğiyle, bugüne kadar ihmal edilmiş olan kırmızı kot uygulamasını hayata geçirdik. Adıyaman Belediyesi olarak şehrimizi depreme dirençli, güvenli ve planlı bir kent kılma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni imar alanlarımızda kullanacağımız bu uygulamanın Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Kırmızı kot uygulaması, yalnızca estetik bir düzenleme değil, aynı zamanda bir afet yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. Uygulama sayesinde sel riski azalacak. Yağmur suyu drenaj sistemleri topoğrafyaya uygun planlanarak taşkın riskleri minimize edilecek. Kot farkı sorunları çözülecek. Yapılaşma sonrası ortaya çıkan yol ve bina uyumsuzlukları ile altyapı eğim hatalarının önüne geçilecek. Ulaşım güvenliği sağlanacak. Acil durum ulaşım ağlarının sürekliliği, teknik olarak belirlenmiş yol profilleriyle desteklenecek.

Adıyaman'da ilk kez bu kapsamda hayata geçirilen çalışma, kentin yeniden yapılanma sürecinde bilimsel verileri merkeze alıyor. Özellikle deprem sonrası kalıcı konut alanları ve yeni yerleşim bölgelerinde teknik altyapının önceden oluşturulması, sürdürülebilir kentleşme açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Adıyaman Belediyesi, bu bütüncül planlama anlayışıyla şehrin hem estetik kimliğini güçlendirmeyi hem de vatandaşlara daha güvenli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.