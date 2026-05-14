Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek sevgi, dayanışma ve empati vurgusu yaptı.

Başkan Hallaç mesajında, göreve geldikleri ilk günden bu yana engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak adına önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, engelsiz bir yaşam için her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

'Engelleri Sevgi ve Dayanışmayla Kaldırıyoruz' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Hallaç, 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak, onların yanında olmak ve her alanda desteklemek için gayret gösteriyoruz. Çünkü biz, engelsiz bir yaşamın sevgiyle, dayanışmayla ve samimiyetle mümkün olduğuna inanıyoruz. Hayata umutla bakan, azmiyle hepimize örnek olan engelli bireylerimizin sadece bir hafta değil, her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal hayattan eğitime, ulaşımdan günlük yaşama kadar her alanda onların sesi olmaya, destek sunmaya devam edeceğiz. Biz bu yola bir sloganla çıktık; 'Engelleri sevgi ve dayanışmayla kaldırıyoruz.' Var olduğumuz sürece engelli kardeşlerimizin yanında olacak, gönüllere dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle engelli bireylerimize karşı daha duyarlı, anlayışlı ve destekleyici olmak hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.

Başkan Hallaç, mesajının sonunda ise Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ederek, tüm engelli vatandaşlara ve ailelerine sevgi ve muhabbetlerini iletti.