AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Nisan, demokrasi ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli ve anlamlı bir tarihtir olduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, TBMM, bağımsızlık ve egemenliğin 23 Nisan Çocuk Bayramı ise geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın teminat altına alındığının bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Başkan Çadır, '23 Nisan 1920, vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının yazıldığı tarihin adıdır. 23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak, millet iradesini her şeyin üzerinde tutmuştur. Yeni nesillere verebileceğimiz en büyük miras eğitimdir. Bindiği üzere 6 Şubat depremi sonrası devletimiz bir yandan şehrin inşası ve ihyası için seferberlik başlatmış bu süreçte yine yavrularımızın yaşadıkları travmaların etkilerini azaltmak için yaklaşık 80 bin çocuğumuza psikososyal destek verilişti. Bugün geldiğimiz noktada ise çocuklarımız kendi okullarında güvenle eğitimlerine devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimleri AK Parti olarak en büyük önceliğimizdir. Bizler de daha iyi bir Türkiye için, evlatlarımız için anaokulundan liseye kadar tüm eğitim öğretim sahalarında hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin yarınlarını inşa etmek için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek ve onlar için tüm imkânlarımızı yine seferber edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, eğitim, gençlik ve teknolojiyi bir araya getirerek ülkenin geleceğini parlak bir şekilde aydınlatıyor. Bu dönem, Türkiye'nin küresel arenada rekabet edebilmesi ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Yavrularımız, bu vizyonun merkezinde yer alarak Türkiye'yi yeni başarılarına taşıyacaktır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda; daha iyi nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Elbette bir yandan dünya çocukları bayramı kutlarken bir yandan da İsrail'in Filistin'de katlettiği binlerce çocuklarımızın yasını tutuyor, onların hüznü ile acımız daha derinleşiyor. Üzerlerine yağan bombalarla birlikte bir de açlıkla boğuşan Filistin'de ki kıtlık maalesef en çok çocukları vuruyor. Filistinli çocukların bedenlerinin geldiği hal, İsrail acımasızlığının boyutunu gözler önüne seriyor. En kötüsü de dünyanın bunu izlemeye devam etmesi. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca Filistin konusundaki hassasiyeti herkesçe bilinmektedir. Tüm manipülasyonlara ve katliamcı İsrail'in engellemelerine rağmen binlerce ton ihtiyaç malzemesini Gazze'ye gönderdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dili, dini , ırkı ne olursa olsun öldürülmediği, katledilmediği bir dünyanın barışına ve huzuruna vesile olmasını diliyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabırlar diliyorum' ifadelerini kullandı.