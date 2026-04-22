Adıyaman Üniversitesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 'Çocuk Fest'26', renkli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanı'nda düzenlenen festivalde, okul öncesi ve 6-13 yaş grubundaki çocuklar için oyunlar, atölyeler, kodlama deneyleri, tiyatro ve simülasyon etkinlikleri yapıldı.

'Geleceği Ben Çiziyorum' temasıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından verildi.

Festival alanındaki stantları gezen Rektör Mehmet Keleş, çocukların bayram sevincine ortak olduklarını belirterek, 'Çocuklarımızın mutluluğu geleceğe olan inancımızı güçlendiriyor' diye konuştu.

Program sonunda yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verilirken, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.