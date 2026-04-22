AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Alkayış, 23 Nisan'ın milletin kendi kaderine yön verme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde açılan Gazi Meclis'in, bağımsızlık mücadelesinin merkezi olduğunu belirten Alkayış, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin milletin karakteri olarak tarihe kazındığını vurguladı.

23 Nisan'ın yalnızca bir meclisin açılışı olmadığını kaydeden Alkayış, 'Bu anlamlı gün, aynı zamanda millet iradesinin devlet yönetiminde hâkim kılındığı büyük bir dirilişin adıdır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Milli bayramların millet olma bilincini güçlendirdiğini belirten Alkayış, 23 Nisan'ın bu yönüyle özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Bu günün çocuklara armağan edilmesinin önemli bir vizyonun göstergesi olduğunu ifade eden Alkayış, geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvene dikkat çekti.

Dünyanın farklı bölgelerinde çocukların savaş, kriz ve adaletsizliklerle karşı karşıya kaldığını belirten Alkayış, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında yer aldığını ve insani değerlerin korunmasında güçlü bir duruş sergilediğini kaydetti.

Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Alkayış, 'Çocuklarına değer veren, onların eğitimine, gelişimine ve huzuruna yatırım yapan milletler, yarınlarını güvence altına alır. Bizler de güçlü Türkiye idealimizi, iyi yetişmiş, bilinçli ve özgüven sahibi nesillerle inşa edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Alkayış, karşılaşılan zorluklara rağmen hedeflerden sapılmayacağını vurguladı.

Alkayış, açıklamasının sonunda 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram olmadığını ifade ederek, bu günün ülkeye, çocuklara ve tüm insanlığa barış, huzur ve umut getirmesi temennisinde bulundu.

