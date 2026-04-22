Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından eğitim camiasına destek amacıyla Besni'deki okulları ziyaret etti.

Türkiye genelinde üzüntüyle karşılanan saldırılar, Besni ilçesinde de hassasiyetle karşılandı. Belediye Başkanı Alkan, şiddete karşı duruş sergilemek ve eğitim çalışanlarının yanında olduklarını göstermek amacıyla okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaretler kapsamında açıklamalarda bulunan Alkan, eğitim camiasının yaşadığı acıyı paylaştıklarını belirterek, 'Bu tür menfur olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı. Eğitimin önemine vurgu yapan Alkan, öğretmenlerin ve eğitimcilerin gelecek nesilleri yetiştiren en kıymetli kişiler olduğunu kaydetti.

Alkan, Siverek ile Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıları kınadıklarını belirterek şunları söyledi:

'Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Eğitim kurumları, çocuklarımızın güven içerisinde öğrenim gördüğü ve geleceğimizin inşa edildiği en kutsal alanlardır. Bu alanlara yönelik her türlü saldırı, yalnızca bireylere değil, toplumumuzun ortak değerlerine ve geleceğine yapılmış açık bir tehdittir.'

Ziyaret kapsamında öğrencilere moral vermek amacıyla çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Okulların sportif faaliyetlerine katkı sağlamak için futbol, voleybol ve basketbol topları hediye edilirken, öğrencilere balon ve Türk bayrağı verildi.

Okul müdürleri ve öğretmenler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Alkan'a teşekkür etti. Eğitimciler, Türk milletinin zor zamanlarda gösterdiği dayanışmaya dikkat çekerek, yaşanan olayların eğitim camiasını daha da kenetlediğini ifade etti.

Başkan Alkan'ın gerçekleştirdiği ziyaretlerin, eğitim camiasına verilen destek ve dayanışma mesajı açısından olumlu karşılandığı bildirildi.

Kaynak : PERRE