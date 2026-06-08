Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Besni-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde, Sugözü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan Z. idaresindeki 27 BEL 938 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Orhan Z. ile araçta bulunan Yakup Berk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 35 yaşındaki Yakup Berk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Berk'in cenazesi, gerekli işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE