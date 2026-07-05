Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde yola inen domuz sürüsü, araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahintepesi mevkisinde ilerleyen vatandaşlar, yol üzerinde aniden karşılarına çıkan ve aralarında oldukça iri domuzların da bulunduğu sürüyle karşılaştı. Aracın önünde toplu halde koşmaya başlayan domuzlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Gece karanlığında yol boyunca bir süre aracın önünde ilerleyen sürü, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntülerde domuzların yol üzerinde hızla koştuğu görüldü. Bir süre aracın önünden ayrılmayan domuz sürüsü, daha sonra yol kenarına yönelerek gecenin karanlığında gözden kayboldu.

Olay, Besni ilçesine bağlı Şahintepesi mevkisinde meydana geldi. Araçlarıyla bölgede seyreden vatandaşlar, yol üzerinde aniden beliren domuz sürüsünü fark etti.

Aralarında oldukça iri olanların da bulunduğu domuzlar, aracın önünde koşmaya başladı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde domuz sürüsünün gece saatlerinde yol üzerinde toplu halde koştuğu ve bir süre aracın önünde ilerlediği görüldü.

Domuzlar, bir süre yol boyunca koştuktan sonra gecenin karanlığında gözden kayboldu.