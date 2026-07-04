Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yavuz Selim Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Muhammed N. yönetimindeki 46 AGU 617 plakalı hafif ticari araç ile Edip Ç. idaresindeki 02 AED 409 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü Edip Ç. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde meydana geldi.

Muhammed N. yönetimindeki 46 AGU 617 plakalı hafif ticari araç ile Edip Ç. idaresindeki 02 AED 409 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Edip Ç. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.