Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yeşilyurt Çocuk Kampüsü Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen "Yaza Merhaba" etkinliğinde çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Müzik, oyun ve çeşitli aktivitelerle çocukların eğlendiği programda Başkan Tutdere, belediyenin kent genelinde sürdürdüğü eğitim yatırımları ve yeni kreş projeleri hakkında bilgi verdi. Yeşilyurt'taki alanın geçmişte boş bir tarla olduğunu ve kısa sürede çocukların güvenle eğitim aldığı bir merkeze dönüştürüldüğünü belirten Tutdere, Sümerevler Mahallesi'nde yapımı devam eden gündüz bakımevinin 30 Ağustos'a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Etkinliğe Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş, Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demiralp, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı.

Adıyaman Belediyesi Yeşilyurt Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar müzik, oyun ve çeşitli aktivitelerle eğlendi. Başkan Tutdere de çocukların etkinliklerine eşlik ederek ailelerle görüştü.

Yeşilyurt Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin yapım sürecini anlatan Tutdere, "Bugün burada çocuklarımızın neşesine ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Burayı ilk yapmaya karar verdiğimiz günü hatırlıyorum; burası boş bir tarlaydı. Planladık, karar verdik ve sizlerin desteğiyle bugün çocuklarımızın güvenle eğitim aldığı, neşeyle oynadığı güzel bir eğitim yuvasına dönüştü" dedi.

Tutdere, projenin hayata geçirilmesinde görev alan belediye çalışanları ile Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Akın başta olmak üzere destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Depremin ardından ağır sorumlulukların bulunduğu bir dönemde göreve geldiklerini ifade eden Tutdere, "Omzumuza ağır ama onurlu bir görev yüklediniz. Ben ve mesai arkadaşlarım, bir gün bile usanmadan, bıkmadan bu kent ve bu güzel çocuklar için çalıştık. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kentte çocuklar ve kadınlara yönelik hizmetlerin önemine değinen Tutdere, Yeşilyurt Mahallesi'nde hizmet veren kreşin belediyenin ikinci gündüz bakımevi olduğunu belirtti.

Tutdere, "Hep söylüyorum; bir kentte çocuklar ve kadınlar mutluysa, o kentte umut vardır. Yıllarca hizmet bekleyen Yeşilyurt Mahallemizin kalbinde bugün çocuklarımızın eğitim aldığı bu güzel kurum yükseliyor. Bu, belediyemizin ikinci gündüz bakımevidir. Yeni kreşlerimizi de kentimize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sümerevler Mahallesi'nde yapımı devam eden gündüz bakımevine ilişkin de bilgi veren Tutdere, inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıkladı.

Tutdere, "Sümerevler Mahallemizdeki gündüz bakımevimizin inşaatında sona yaklaştık. Hedefimiz, bu güzel eseri 30 Ağustos'a kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaktır. Gücümüz yettiğince her mahallemize aynı anlayışla, aynı standartta kreşler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediyenin eğitim, çocuklar ve halkın refahına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Tutdere, "Biz belediye olarak önceliğimizi eğitime, halkımızın mutluluğuna ve refahına ayırdık. 'Söz konusu Adıyaman ise gerisi teferruattır' diyerek depremin yaralarını hep birlikte sarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Tutdere, kreşlerin korunması ve hizmet kalitesinin sürdürülmesi konusunda ailelere çağrıda bulundu.

Tutdere, "Belediye başkanı olarak sizlerden bir ricam var: Bu eserleri yapmak kadar yaşatmak da önemlidir. Biz yaptık, siz yaşatacaksınız. Bu hizmet kalitesini herkese anlatacaksınız" dedi.

Çocukların deneyimli çalışanların gözetiminde geleceğe hazırlandığını ifade eden Tutdere, "Çocuklarımız burada tecrübeli, liyakatli ve işini severek yapan öğretmenlerimizin, aşçılarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın güvenli ellerinde. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Tüm Adıyaman'a çağrımızdır; eğitim yuvalarımızla hizmete hazırız, yavrularımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Tutdere'nin konuşmasının ardından "Yaza Merhaba" etkinliği çocukların oyunları ve gösterileriyle devam etti. Ailelerin de katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.