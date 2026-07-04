Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta-Sincik karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Cendere Köprüsü'ne yaklaşık 1 kilometre kala meydana gelen kazada, 72 yaşındaki sürücü H.D. ile araçta yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki Ş.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazanın ardından bölgede inceleme başlatılırken, otomobilde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahta-Sincik karayolu üzerinde Cendere Köprüsü'ne yaklaşık 1 kilometre kala meydana geldi.

H.D. (72) yönetimindeki 34 YA 7263 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Otomobil daha sonra takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü H.D. ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.D. (64) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.