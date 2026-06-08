Başvurular 8-12 Haziran tarihleri arasında şahsen kabul edilecek.

Adıyaman İl Özel İdaresi, Personel A.Ş. bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 27 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayımlanan ilana göre çeşitli iş makinelerinde görev yapacak operatör kadrolarına personel istihdam edilecek.

Başvuruların 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi. Adayların başvurularını Adıyaman İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

Alınacak personel kadroları şöyle:

7 Greyder Operatörü

1 Dozer Operatörü

6 Lastikli Yükleyici (Loder) Operatörü

5 Kazıcı Yükleyici (Bekoloder) Operatörü

2 Asfalt Silindir Operatörü

2 Toprak Silindir Operatörü

4 Forklift Operatörü

Duyuruda, başvuru şartları, aranan nitelikler ve diğer detayların İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlandığı kaydedildi. Ayrıca online, üçüncü şahıs aracılığıyla veya gerçeğe aykırı belge ve beyanla yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı ifade edildi.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE