Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Birecik İlçe Başkanlığı'nın 5. Olağan Kongresi, teşkilat binasında gerçekleştirildi.

Üye ve partililerin katılımıyla düzenlenen kongrede tek liste ile seçime gidildi. Yapılan seçim sonucunda mevcut İlçe Başkanı Abdurrahman Güneş ve yönetim kurulu yeniden göreve seçildi.

Kongrede konuşan İlçe Başkanı Abdurrahman Güneş, Birecik'te yürütülen teşkilat faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kendisine ve yönetimine gösterilen destekten dolayı teşekkür eden Güneş, Birecik'te hizmet ve çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Kongre, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE