Adıyamanlı sanatçı Latif Doğan, yeni klibinin çekimlerini Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Kızılin Merinos İskelesi'nde gerçekleştirdi. Doğan, Kızılin'in turizm potansiyeline dikkat çekerek, özellikle Nemrut Dağı'nı ziyaret eden turistleri bölgeye davet etti.

'Memleketimdeyim, Besni'deyim'

Klip çekimleri sırasında açıklamalarda bulunan Latif Doğan, Kızılin'in her geçen yıl daha da geliştiğini belirterek, 'Memleketimdeyim, Besni'deyim. Besni'nin yeni turizm yüzü olan Kızılin Köyü'ndeyiz. Kızılin'de her geçen yıl yeni güzellikler ortaya çıkıyor' ifadelerini kullandı.

Bölgeye yapılan yatırımlara değinen Doğan, 'Bu güzelliklerde emeği geçen Besni Belediye Başkanımız Reşit Alkan'a teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı, ev sahibinden de öte bir misafirperverlik gösterdi' ifadelerine yer verdi.

'Turistler Rotayı Besni'ye Çevirmeli'

Nemrut Dağı'nı ziyaret eden turistlere çağrıda bulunan Doğan, 'Özellikle tur şirketlerinin rotalarını Besni'ye çevirmelerini istiyorum. Nemrut Dağı'na gelenler mutlaka buraya da uğrasın. Burada çok güzel bir tekne turu deneyimi yaşayacaklar' dedi.

'Klibi Amerika'da da İzleyecekler'

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan ise sanatçıların bölgenin tanıtımında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, 'Bu tür çalışmalarla Kızılin çok daha büyük bir ivme kazanacak. Biz buraya gelebiliyoruz ancak burada çekilen klibi Amerika'da da izleyecekler. İnsanlar burayı merak edecek ve ziyaret etmek isteyecek. Turizm elçiliğini hem hemşehrimiz hem de sanatçımız olarak siz yapıyorsunuz' dedi.

'En Güzel Şekilde Hizmet Vereceğiz'

Başkan Alkan, Kızılin'in yalnızca doğal güzellikleriyle değil, belediyenin turizm vizyonunu yansıtan önemli bir değer olarak da öne çıktığını belirterek, 'Burası çok güzel, belediyemizin de aynası olacak. Yerli ve yabancı turistlere burada en güzel şekilde hizmet edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE