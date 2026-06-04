Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Besni-Gaziantep karayolunun 3'üncü kilometresindeki deprem konutları mevkiinde meydana geldi. Hacı Ali Özgül yönetimindeki 34 PH 2748 plakalı otomobil ile Vakkas Taş idaresindeki 46 BA 848 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Sürücüler ve bir yolcu yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Hacı Ali Özgül ve Vakkas Taş ile araçta bulunan Saniye Özgül yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE