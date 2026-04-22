Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarına yönelik Nisan ayı vaka değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş başkanlığında, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesindeki Bağımlılıkla Mücadele Birimleri ile Ayakta Tedavi Merkezleri temsilcilerinin yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda, danışanlar ve yakınlarının karşılaştıkları sorunlar ele alınarak çözüm önerileri değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliği kapsamında yürütülen projelerin mevcut durumu gözden geçirilirken, çalışmaların sürdürülmesi ve düzenli takibinin yapılmasına yönelik kararlar alındı.
