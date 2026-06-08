Adıyaman'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımına uygun şekilde düzenlenen pazarın her hafta salı günü kurulacağı bildirildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından Kahta karayolu üzerindeki kesimhane tesisi içerisinde yapımı tamamlanan hayvan pazarı, 9 Haziran Salı günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Kentte hayvancılıkla uğraşan üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve alım-satım süreçlerini daha kontrollü hale getirmek amacıyla kurulan pazarda, büyükbaş hayvanlar için 700, küçükbaş hayvanlar için ise 1.500 hayvan kapasitesi bulunuyor.

Her hafta salı günü açık olacak pazarda hayvan girişlerinin sabah erken saatlerde alınacağı, alım-satım işlemlerinin ise öğle saatlerine kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hayvan pazarının kent ekonomisine ve üreticilere katkı sağlayacağını ifade ederek, 'Adıyaman Belediyesi olarak üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Hizmete açacağımız küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarımız, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimize daha elverişli şartlarda ticaret yapma imkânı sunacak' dedi.

Kentte üretimin ve emeğin yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Tutdere, 'Hayvan pazarımızın Adıyaman'ımıza, üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor; tüm yetiştiricilerimizi ve hemşehrilerimizi pazarımıza davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Öte yandan pazarda gerçekleştirilen hazırlıklar görüntülenirken, ziraat mühendisi İsmet Tekdal da pazarın işleyişi hakkında bilgi verdi.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE