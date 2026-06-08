Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Vatandaş Memnuniyeti ve Güvenlik Algısı' araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcıların yaşadıkları şehirleri güvenlik açısından değerlendirdiği çalışmada, Türkiye'nin en güvenli şehirleri sıralandı.

Araştırma sonuçlarına göre, yüzde 88,4'lük oranla Rize listenin ilk sırasında yer aldı. Rize'yi yüzde 87,2 ile Afyonkarahisar takip etti. Üçüncü sırada yüzde 86,0 ile Bayburt, dördüncü sırada yüzde 84,7 ile Artvin ve beşinci sırada yüzde 84,1 ile Çanakkale yer aldı.

Araştırmada vatandaşlara, ikamet ettikleri şehirleri güvenlik açısından nasıl değerlendirdikleri soruldu. Elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan sıralamada Karadeniz Bölgesi'nden üç ilin ilk beş içerisinde yer aldığı görüldü.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde, nüfus yoğunluğu ve göç oranlarının güvenlik algısı üzerinde etkili olduğu belirtildi. Düşük nüfuslu şehirlerde toplumsal bağların daha güçlü olmasının vatandaşların güvenlik algısına yansıdığı ifade edildi.

Araştırmaya Göre Türkiye'nin En Güvenli İlk 5 Şehri:

Rize - %88,4

Afyonkarahisar - %87,2

Bayburt - %86,0

Artvin - %84,7

Çanakkale - %84,1

Kaynak : PERRE