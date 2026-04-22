AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Çadır, mesajında 23 Nisan'ın demokrasi ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli bir tarih olduğunu belirterek, 'TBMM, bağımsızlık ve egemenliğimizin, 23 Nisan Çocuk Bayramı ise geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın teminat altına alındığının bir nişanesidir. 23 Nisan 1920, vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının yazıldığı tarihin adıdır. 23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır' ifadelerini kullandı.

23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin önemine değinen Çadır, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara hediye eden Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak millet iradesini her şeyin üzerinde tutmuştur. Yeni nesillere verebileceğimiz en büyük miras eğitimdir' ifadelerine yer verdi.

6 Şubat depremlerine de değinen Çadır, devletin yürüttüğü çalışmalara ilişkin şunları kaydetti: '6 Şubat depremi sonrası devletimiz bir yandan şehrin inşası ve ihyası için seferberlik başlatmış, bu süreçte yavrularımızın yaşadıkları travmaların etkilerini azaltmak için yaklaşık 80 bin çocuğumuza psikososyal destek verilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada ise çocuklarımız kendi okullarında güvenle eğitimlerine devam ediyor.'

Başkan Çadır, 'Çocuklarımızın eğitimleri AK Parti olarak en büyük önceliğimizdir. Daha iyi bir Türkiye için, evlatlarımız için anaokulundan liseye kadar tüm eğitim öğretim sahalarında hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin yarınlarını inşa etmek için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek ve onlar için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna da değinen Çadır, 'Türkiye Yüzyılı, eğitim, gençlik ve teknolojiyi bir araya getirerek ülkenin geleceğini parlak bir şekilde aydınlatıyor. Bu dönem, Türkiye'nin küresel arenada rekabet edebilmesi ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Yavrularımız, bu vizyonun merkezinde yer alarak Türkiye'yi yeni başarılarına taşıyacaktır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda daha iyi nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz' değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında Filistin'de yaşananlara da değinen Çadır, 'Elbette bir yandan dünya çocukları bayramı kutlarken bir yandan da İsrail'in Filistin'de katlettiği binlerce çocuğun yasını tutuyoruz. Üzerlerine yağan bombalarla birlikte bir de açlıkla boğuşan Filistin'deki kıtlık maalesef en çok çocukları vuruyor. Filistinli çocukların bedenlerinin geldiği hal, İsrail acımasızlığının boyutunu gözler önüne seriyor. En kötüsü de dünyanın bunu izlemeye devam etmesi' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki tutumuna da değinen Çadır, 'Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca Filistin konusundaki hassasiyeti herkesçe bilinmektedir. Tüm manipülasyonlara ve katliamcı İsrail'in engellemelerine rağmen binlerce ton ihtiyaç malzemesi Gazze'ye gönderilmiştir' dedi.

Çadır, mesajını şu ifadelerle tamamladı: '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dili, dini, ırkı ne olursa olsun çocukların öldürülmediği bir dünyanın barışına ve huzuruna vesile olmasını diliyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren çocuklarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.'

