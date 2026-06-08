Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın mazbatasını çarşamba günü alacağı öğrenildi.

Seçim sürecinde rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden Fenerbahçe Başkanı seçilen Yıldırım için resmi işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım, çarşamba günü gerçekleştirilecek törenle mazbatasını alacak. Mazbata töreninin ardından Yıldırım ve yeni yönetiminin resmen göreve başlayacağı ifade edildi.

2018 yılında başkanlık görevini bırakan Aziz Yıldırım, yaklaşık 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığına seçildi. Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulda kullanılan 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alarak yeniden başkan olmuştu.

Mazbata töreninin ardından teknik direktör ve transfer çalışmaları başta olmak üzere kulüp yönetimine ilişkin birçok alanda yeni adımların atılması bekleniyor.

Kaynak : PERRE