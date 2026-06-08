Urfanatik TV ve Urfanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gülizar Gülebak, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) bünyesinde önemli bir göreve atandı. Gülebak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, TİGAD Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sorumluluğu görevine getirildiğini kamuoyu ile paylaştı. Atama, bölgedeki internet gazeteciliği ve dijital medya çalışmaları açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

'Dijital Medyanın Gücünü Yukari Taşıyacağız'

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gülizar Gülebak, bölgedeki basın faaliyetlerinin gelişimine vurgu yaptı. Dijital medyanın ve internet gazeteciliğinin gücünü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha da yukarı taşımak için gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirten Gülebak, bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizdi.

Destek Verenlere Teşekkür Etti

Kendisine verilen bu sorumluluktan dolayı onur duyduğunu ifade eden Gülizar Gülebak, destek veren isimlere teşekkür etti. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel başta olmak üzere yönetim kuruluna ve tüm meslektaşlarına şükranlarını sundu.

Bölge Basını İçin Hayırlı Olması Temennisinde Bulundu

Açıklamasının sonunda yeni görevinin bölge basını ve internet medyası adına olumlu sonuçlar doğurmasını dileyen Gülebak, 'Bölge basınımız ve internet medyamız için hayırlara vesile olmasını dilerim' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE