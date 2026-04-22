Adıyaman Belediyesi'nin ilk gündüz bakımevi olan Yenimahalle Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kutlama programı gerçekleştirildi. Programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra belde belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, il ve belediye meclis üyeleri, veliler ve davetliler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, kreşte eğitim gören çocuklar şiir dinletileri, dans gösterileri ve enstrüman performanslarıyla sahne aldı.

Çocuklar Sahnede Hünerlerini Sergiledi

23 Nisan coşkusunun miniklerin performanslarıyla yaşandığı programda renkli görüntüler oluştu. Çocukların heyecanı ve mutluluğu izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, hazırlanan gösteriler velilerden ve davetlilerden büyük beğeni topladı.

Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tutdere, minikleri tek tek tebrik ederek bayramlarını kutladı. Çocuklarla sohbet eden Tutdere, gösterilerin ardından öğrenciler ve velilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Buruk Ama Umut Dolu Bir Sevinç Yaşıyoruz'

Programda konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, çevre illerde yaşanan okul saldırıları nedeniyle planlanan bazı etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade etti. Bayram sevincini buruk yaşadıklarını dile getiren Başkan Tutdere, 'Bugün, ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği çok anlamlı bir bayramı kutluyoruz. Aslında 23 Nisan'a yakışır daha geniş kapsamlı etkinlikler düzenleyecektik. Ancak çevre illerimizde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle bazı programlarımızı ileri bir tarihe erteledik. Bu nedenle buruk ama umut dolu bir sevinç yaşıyoruz.' diye konuştu.

'Çocuklarımızın En İyi Şartlarda Eğitim Alması İçin Çalışıyoruz'

Adıyaman Belediyesi olarak çocukların güvenli, nitelikli ve mutlu ortamlarda eğitim almasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Tutdere, belediye bünyesinde açılan kreşlerin hem çocukların gelişimine hem de ailelerin yaşamına katkı sunduğunu kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

'Bugün burada, belediyemizin Yenimahalle Çocuk Kampüsü'nde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikteyiz. Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması, kendilerini güvenli ve mutlu ortamlarda geliştirmesi için çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde açtığımız kreşlerle hem çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyor hem de ailelerimize destek oluyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum.'

'23 Nisan, Millet İradesinin Ve Çocuklara Duyulan Güvenin Simgesidir'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünü de kutlayan Başkan Tutdere, 23 Nisan'ın millet iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

'23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan etmesi, geleceğe duyduğu büyük güvenin en güçlü göstergesidir. Bizler de Cumhuriyetimizin değerlerine, demokrasimize ve millet iradesine sahip çıkarak çocuklarımız için daha güzel, daha özgür ve daha umutlu bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış yıl dönümünü ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum.'

Yenimahalle Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde düzenlenen 23 Nisan programı, çocukların izleyenleri selamlaması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

