AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli egemenliğin tarihi önemine, çocukların gelecekteki rolüne ve eğitimin önceliğine dikkat çekti. Çadır, 23 Nisan 1920’nin bağımsızlık ve milli iradenin ilan edildiği önemli bir tarih olduğunu belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte millet iradesinin her şeyin üstünde tutulduğunu ifade etti.

Milli Egemenlik Ve Cumhuriyet Vurgusu

“23 Nisan, demokrasi ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı önemli ve anlamlı bir tarihtir” diyen Çadır, TBMM’nin bağımsızlık ve egemenliğin simgesi olduğunu, bu özel günün çocuklara armağan edilmesinin güçlü bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Eğitim Önceliği Ve Deprem Süreci

Çadır, yeni nesillere bırakılacak en önemli mirasın eğitim olduğunu belirterek, 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 80 bin çocuğa psikososyal destek sağlandığını ifade etti. Bugün çocukların yeniden güvenli şekilde eğitimlerine devam ettiğini vurgulayan Çadır, eğitim alanında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türkiye Yüzyılı Ve Gelecek Nesiller

Türkiye Yüzyılı vizyonuna değinen Çadır, eğitim, gençlik ve teknolojinin bir araya gelmesiyle ülkenin geleceğinin şekillendiğini belirterek, çocukların bu sürecin merkezinde yer aldığını ifade etti. Daha güçlü bir Türkiye için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Filistin Mesajı Ve Küresel Duyarlılık

Mesajında Filistin’de yaşananlara da değinen Çadır, çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, dünya kamuoyunun bu duruma karşı duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin insani yardımlar konusundaki çalışmalarına değindi.

23 Nisan Kutlama Mesajı

Çadır, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını anarak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.