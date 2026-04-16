1990'larda Malatya İnönü Üniversitesi Kampüs İlkokulu müdürüydü.

"Malatya'daki Açık Kapınız" sloganlı kartvizitinde Malatya'daki evinin, Adıyaman'daki irtibat telefonu olarak ta Işıldak Emlak Ofisi'min telefon numarasını yazdırmıştı. Hastaneye giden hemşehrilerimizin sağlıklı ve hızlı tedavi olmaları için para, pul, hediye ve siyasi birliktelik gözetmeksizin hekim ve sağlık çalışanlarına ricacı oluyor, yoksul hasta ve refakatçileri evinde yatırıyor, bol bol hayır dua alıyordu.

Kendisi ile görüşmek için arayanları not ediyor, kendisine iletiyordum. "Siz neyi oluyorsunuz?" diye soranlara kısaca, "Sekreteriyim!" diyordum. Sonuçta, tüm dostlar, hatta tüm insanlar bir birinin sekreteriydi. Tanımım yanlış değildi.

Siyasi kimliğinden bağımsız insani değerleri yüksek, varlığını ve yokluğunu paylaşan, elinden gelen yardımını esirgemeyen bir dost idi. Bu özelliğinden dolayı Münir Özkul'un Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı Mahmut Hoca'ya benzetenler oluyordu.

On yıl önce yakalandığı bir hastalıkla cebelleşiyor, topluma girmiyordu. Adıyaman'a gittiğimde evinde ziyaret ediyor, sık sık telefonla arıyor, tekrar hayata bağlanabilmesi için naçizane motive etmeye çabalıyordum. Çünkü hekimden ilaç, hastadan inanç, yakınlarından moral desteği gerekliydi.

İki ay kadar önce hiç beklenmeyen şekilde bir sabah kalktığında evdekilere, "Yatağımı toplayıp kaldırın. Artık iyileştim." diyerek hayata yeni bir pencere açmış, hatta dini vecibelerini yerine getirmeye başlamıştı.

Bu gün kalp krizinden vefat ettiğini öğrendim. Irsi kalp krizi, aileden birini daha yakalamıştı... 😪

Yolun açık olsun Gergerli Mahmut Yılmaz, namı diğeri Mahmut hoca...

Allah'ım rahmet etsin, değerli ailen ve sevenlerine sabır ve metanet versin.

Hakk dünyada nur içinde yaşarsın inşallah...

Mustafa Işıldak