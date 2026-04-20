Adıyaman’da bazı okullarda öğrencilerin saç kesimleri üzerinden yeni bir tartışma gündeme geldi. Özellikle “tas kafa” olarak bilinen kısa ve tek tip saç modelinin disiplin, okul düzeni ve öğrenci psikolojisi açısından uygun olup olmadığı konusu eğitim camiasında farklı görüşleri beraberinde getirdi.

Son dönemde veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri arasında bu saç modelinin okullarda serbest bırakılması ya da sınırlandırılması gerektiği yönünde görüş ayrılıkları yaşanıyor. Kimi eğitimciler, bu tarz saç kesimlerinin öğrenciler arasında tek tip bir görünüm oluşturduğunu ve bireysel ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceğini savunurken, bazıları ise düzen, disiplin ve okul ciddiyeti açısından belirli kuralların gerekli olduğunu dile getiriyor.

Türkiye genelinde de benzer uygulamalar dikkat çekiyor. Özellikle Samsun’da bir lisede, disiplin kuralları çerçevesinde “tas kafa” modeliyle okula gelinmesi yasaklanmış, öğrencilere saçlarını daha uygun bir modele dönüştürmeleri için süre tanınmıştı. Bu uygulama kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Adıyaman’daki tartışmaları da alevlendirdi.

Uzmanlar, okul kurallarının belirlenmesinde öğrencilerin psikolojik gelişimi, özgüven kazanımı ve sosyal uyum süreçlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Eğitimde disiplinin önemli olduğu kadar bireysel farklılıklara saygının da göz ardı edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Veliler ise ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim, çocuklarının okul ortamında daha düzenli ve “kurallı” yetişmesini isterken, diğer kesim bu tür müdahalelerin gereksiz olduğunu ve öğrencilerin kişisel tercihlerine saygı duyulması gerektiğini savunuyor.

Adıyaman’da yetkililerin bu konuda nasıl bir karar alacağı merak edilirken, tartışmanın önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.

Mehmet Elçi