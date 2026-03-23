ADIYAMAN’DA SİYASET TARTIŞMASI BÜYÜYOR: “Emanet Değil, Ehliyet Esas Olmalı!”

Adıyaman’da son günlerde siyasi kulisleri hareketlendiren sert eleştiriler, parti teşkilatlarında liyakat tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar ve parti tabanından yükselen tepkilerde, ilçe başkanlıklarının bilgi, birikim ve tecrübe yerine akrabalık ilişkileri üzerinden şekillendiği iddiaları dikkat çekiyor.

Sokakta konuşulanlara göre, siyasetin bir “meslek” ve “sorumluluk alanı” olduğu gerçeği göz ardı edilirken, bazı isimlerin sadece aile bağları nedeniyle önemli görevlere getirildiği öne sürülüyor. Bu durumun hem partiye hem de şehrin geleceğine zarar verdiğini dile getiren vatandaşlar, “Siyaset emek ister, bilgi ister. Akrabalıkla makam dağıtılmaz” diyerek tepkilerini açıkça ortaya koyuyor.

Özellikle genç seçmenler arasında siyasete olan ilginin azaldığına dikkat çekilirken, heyecanın ve motivasyonun kaybolduğu ifade ediliyor. “Eskiden siyaset bir dava işiydi, şimdi ise koltuk savaşı haline geldi” yorumları Adıyaman kamuoyunda sıkça dillendiriliyor.

Parti içi dengelerin zarar gördüğünü savunan bazı partililer ise, yapılan hataların doğrudan tabana yansıdığını belirtiyor. “Yanlış atamalar sadece bir kişiyi değil, tüm teşkilatı zayıflatır” görüşü öne çıkarken, üst kademe yöneticilere de “daha dikkatli olun” çağrısı yapılıyor.

Eleştirilerin odak noktasında ise liyakat, tecrübe ve halkla bağ kurabilme yeteneği bulunuyor. Vatandaşlar, “Siyaset soyadıyla değil, sahadaki emeğiyle yapılmalı” diyerek değişim talebini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Adıyaman’da yükselen bu seslerin önümüzdeki süreçte nasıl bir karşılık bulacağı merak edilirken, gözler parti yönetimlerinin atacağı adımlara çevrilmiş durumda.

Mehmet Elçi