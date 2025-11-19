Adıyaman’da Trafik Cezası Çilesi: “Deprem Yetmedi, Bir de Cezalarla Yıkılıyoruz”

Adıyaman’da deprem sonrası ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar, son dönemlerde artan trafik cezaları nedeniyle adeta nefes alamaz hale geldi. Özellikle dar gelirli depremzede ailelerin mecburen tercih ettiği motosikletler, uygulanan yoğun denetim ve yüksek cezalar nedeniyle artık birer geçim yüküne dönüştü.

Depremden sonra evini, işini, aracını kaybeden pek çok vatandaş, günlük işe gidip gelmek için ucuz motosikletlere yönelmek zorunda kaldı. Ancak bu kez karşılarına sürekli yazılan cezalar çıktı. Hem araç muayenesi hem ekipman hem de yakıt maliyetleriyle zaten zor ayakta duran halk, kesilen cezalarla iyice köşeye sıkışmış durumda.

Birçok sürücü, yaşanan durumu “Adeta hedef seçiliyoruz” sözleriyle tarif ederken, bazı vatandaşlar kask fiyatlarının bile neredeyse bir ev kirasına ulaştığını belirterek, “Paramız olsa zaten bu eski motorlara binmeyiz” diyerek isyan ediyor.

Kentte zaman zaman denetim sırasında sürücüler ile ekipler arasında tartışmalar yaşandığı öğrenilirken, halkın ortak talebi ise aynı: “Biraz insaf, biraz anlayış.”

Deprem sonrası hayat mücadelesi veren Adıyamanlılar, yetkililere seslenerek cezaların makul seviyeye çekilmesini, denetimlerin vatandaşı ezmeyecek şekilde uygulanmasını ve yaşadıkları gerçeklerin dikkate alınmasını istedi.

Vatandaşlar, son olarak şu çağrıda bulundu:

“Motor olmasa işe gidemiyoruz. Ceza öderken evimize ekmek götüremez hale geldik. Lütfen halimizi görün ve acil çözüm üretin.”

Mehmet ELÇİ