“Taziye Sofraları Kapatılamaz!”

Kahta Belediyesi’nden tartışmalı karar: Taziye evlerinde yemek uygulaması kaldırıldı!

Kahta Belediyesi’nin aldığı “taziye evlerinde yemek verilmemesi” kararı, ilçede adeta infial yarattı. Halkın büyük bir kısmı bu kararı “geleneğe darbe” olarak yorumlarken, belediyeden gelen açıklama “ekonomik gerekçeler” ve “hijyen riski”yle savunuldu. Ancak vatandaşlar soruyor:

“Peki belediye ne işe yarar?”

Ekonomik yükü halk taşıyor, belediye seyrediyor

Kahta’da hemen her evin kapısına bir taziye düştüğünde, aileler zaten acı içindeyken bir de yemek masrafıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Et, pilav, tatlı, su, masa düzeni derken masraflar binleri buluyor.

Vatandaşlar tepkili:

> “Zengin de fakir de aynı acıyı yaşıyor. Belediye bu yükü paylaşsın. En azından her gün 100 kişilik yemek çıkarsın!”

Gelenek yasaklanmaz, yaşatılır

Taziye yemekleri yüzyıllardır Anadolu’nun en köklü geleneklerinden biri. Bu sofralar sadece yemek değil; dayanışmanın, acının ve insanlığın simgesi. Kahta Belediyesi’nin bu kararı, halkın gözünde sadece bir uygulama değişikliği değil; kültürel bir kopuşun başlangıcı olarak görülüyor.

> “Bizim sofralarımızda dua var, rahmet var, paylaşmak var. Yasakla değil, sahip çıkarak toplumu ayakta tutabilirsiniz.”

Aşevi neden var o zaman?

Vatandaşlar belediyeye şu soruyu yöneltiyor:

“Aşevi sadece reklam zamanı mı çalışıyor?”

Kahta Belediyesi, eğer gerçekten sosyal belediyecilik iddiasındaysa; taziye sahiplerine 3 gün boyunca 100 kişilik sıcak yemek verebilir. Bu, hem insani hem de kültürel bir sorumluluktur.

“Yasakla değil, vicdanla yönetim olur”

Belediye Başkanına ve encümen üyelerine seslenen vatandaşlar, kararın derhal gözden geçirilmesini istiyor:

> “Bizi yönetenler halkın acısına ortak olmalı. Geleneğimizi kaldırmak kolay ama o boşluğu hiçbir yasa dolduramaz. Belediyeler halkın yükünü hafifletmek için vardır, sırtına yeni yük koymak için değil.”

Kahta Belediyesi, bu kararıyla halkın vicdanında derin bir yara açtı. Gelenekler, yasaklarla değil; iradeyle, merhametle ve anlayışla yaşar. Halkın beklentisi açık:

“Taziye yemekleri kaldırılamaz, desteklenmelidir.”

Mehmet ELÇİ