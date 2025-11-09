10 Kasım sadece bir takvim yaprağının hüzünle kapanması değildir.

10 Kasım, bir milletin kalbinde taht kurmuş bir liderin; fikirleriyle, eserleriyle, devrimleriyle ölümsüzleştiği gündür.

Mustafa Kemal Atatürk…

Bir milletin kaderini değiştiren, bağımsızlığına yön veren, halkı için savaşan ve barışı inşa eden eşsiz bir lider.

O, sadece bir komutan, sadece bir devlet adamı değil; aynı zamanda aklın, bilimin, çağdaşlığın, adaletin ve halk iradesinin yol göstericisidir.

Atatürk’ün asıl büyüklüğü; cephelerde kazandığı zaferlerde değil, halkına duyduğu inançta, milletine duyduğu saygıdadır.

O’nun devrimleri, bir halkı kulluktan yurttaşlığa; umutsuzluktan aydınlığa taşımıştır.

10 Kasım’da Atatürk’ü yalnızca bir matemle değil; onun bize bıraktığı değerlere olan bağlılığımızla anmalıyız.

Çünkü Atatürk, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” derken bir ölümsüzlük yemini etmiştir aslında.

Bugün hâlâ özgürce nefes alabiliyorsak, kadınlar eşit haklara sahipse, eğitim bir hak olarak görülüyorsa, bu onun eseridir.

Aramızdan ayrılmış olabilir ama izleri; her okulda, her fabrikada, her adımda ve en önemlisi her vicdanlı yürekte yaşamaktadır.

Rahat uyu Atam…

Senin yolun aklın, bilimin, vicdanın ve halkın yoludur.

Sonsuzluğa uğurladığımız o günden bugüne seni hiç unutmadık, unutmayacağız!

Saygı, özlem ve minnetle…

#10Kasım

#AtamIzindeyiz

#MustafaKemalAtatürk