Ülkemizin en derinleşen sorunlarından biri genç işsizliği…

Özellikle üniversiteli gençlerin yaşadığı yoksulluk ve çaresizlik, artık göz ardı edilemez bir boyutta.

Yemekhane zamları, yurt yetersizliği, geçim derdi…

Bir yandan okuyup bir yandan çalışmak zorunda kalan gençler, bugün motosiklet sırtında sipariş yetiştiriyor.

Bir zamanlar “Okursan işin hazır” denirdi.

Şimdi ise diplomasını cebine koyup, mühendislikten öğretmenliğe kadar birçok alanda mezun olan binlerce genç kuryelik yapıyor.

Gün boyu yağmur, çamur, trafik ve ölüm riskiyle sipariş taşıyorlar.

Çoğu sigortasız, güvencesiz, düşük ücretlerle çalışıyor.

Bu gençler tembel değil, umutsuz!

Çünkü sistem ne fırsat sunuyor ne de gelecek vadediyor.

Elbette kuryelik, emek isteyen onurlu bir iştir.

Ama üniversite mezunu bir gencin tek seçeneğinin bu olması, büyük bir toplumsal çöküştür.

Gençlerin potansiyelini değerlendiren, liyakate dayalı istihdam sağlayan adil bir düzen şart.

Aksi halde sadece gençliği değil, geleceği de kaybederiz.

Her kaybolan umut, bu ülkenin yarınından eksilir.

#ÜniversiteliKuryeler

#GençlerİçinAdalet