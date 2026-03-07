Bu iktidar geldiğinden bu yana en çok çiftçiler ile dalga geçiyor. İktidarın geldiğinde ilk icraatının ne olduğunu hatırlayan var mı? Ben söyleyeyim; tarımsal sulamadaki devlet desteğini kaldırdı.

Bilimsel bir çalışma ile devamlılık arz eden bir tarımsal destek sistemi getireceğine devamlı destek sistemini değiştirerek çiftçinin aleyhine sonuçlar doğuran icraatlar yaptı.

Bu girişi neden yaptım hemen sadede geleyim. Çiftçi günlerdir tarımsal desteğinin ödenmesini bekliyor. Destekleme icmali askıya çıktığında umutlandı. Tarım bakanı ekrana çıkıp destekleme ödemelerinin yatacağını müjdeleyince çiftçi de alacaklılarına gün verdi. Ancak hesabına bakan çiftçi şoke oldu. Zira icmalde belirtilen paranın yarısı yatmıştı. İktidar bu yıl yine bir cinlik yaparak desteklemeyi TEMEL ve PLANLI destek diye ikiye ayırmıştı. Askıya çıkan icmalde her ikisi de mevcut olmasına rağmen hesaplara sadece birisi yattı. Üstelik kimlik numaralarının sonu 0 ve 2 ile bitenler yatacak diye açıklama yapılmışken sadece 0 ile bitenlerin parası yattı. Bunun anlamı her hafta bir rakamın parası yatacak demek ve öyle olunca da zaten eksik verilen paranın ödenmesi beş haftayı bulacak diğer yarısı ne zaman ödenecek belli değil. Yani vereceği üç kuruşu10 parça halinde ödeyeceği gibi bir de ekranlarda tarım bakanı ödemeler yattı diyerek hava atıyor. Zaten ödemeyi geç ve eksik yatırdığı gibi ilk alan ile son alan arasında yaklaşık 40 gün oynuyor. 40 gün sonra gelen para da enflasyon karşısında eriyip gidiyor.

Bitmedi; hal böyle iken bir de üstüne Tarım Kredi Kooperatifi gübre satışını kapatıp zam yaptı. Mazot ha keza.

Depremi vatandaşın üzerinden ganimete çeviren bu iktidar İran- İsrail savaşını da çiftçi üzerinden ranta dönüştürüyor. Sorarsanız bahaneleri hazır savaş var.

Peki! bu konuda ziraat odaları ne yapıyor? Hiçbir şey. Bu sorun ile ilgili hiçbir söylemlerini duymadım. 2026 yılının aidatını 2025 yılından alma maharetini gösteren Ziraat Odası konu ile ilgili en ufak bir söylemde bulunmuyor. Ama makbuz kesmeyi çok iyi biliyor. Ziraat Odaları neden vardır? Çiftçinin sorunlarını dile getirmek, çözüm önerileri sunmak için. Ama bizimkiler aman iktidar ile iyi geçinelim koltuğumuzdan olmayalım derdindeler.

Besni’nin HİMEN Adıyaman’ın SÜPERMEN vekili ya siz! Bu konu ile ilgili tek kelam etmeyecek misiniz? Çiftçi sorunlarına ilginiz mi yok, ya da yetkiniz mi yok.

Anlaşıldı çiftçinin sahibi yok.

ASIM ÖCAL

7.3.2026