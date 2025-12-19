Yakın zamanda yaptığımız ilçe kongremizde başkanlığı Sayın Mustafa Doğan’a devrettim. İnşallah gençliğin verdiği dinamizm ile aldığı bayrağı daha yükseklere taşır.

Cumhuriyet Halk Partisinde sorumluluk almak onur verici bir görevdir, o sorumlulukları yerine getirmek çok daha önemlidir.

Başkanıma tavsiyem, konumun itibariyle tüm Besni halkına yükümlülükleriniz olduğu kadar partili üyelerimize ve seçmen tabanımıza da yükümlülükleriniz vardır. Bu nedenle Belediye Meclis toplantılarından önce mümkün olduğunca meclis üyelerinle toplanıp gündemi değerlendirmendir. Gerekirse konu hakkında tecrübeli olanlara sor.

Bunu özellikle belirtmemin nedeni Aralık ayı toplantısında Belediye Meclis kararıyla 4 Bakana fahri hemşerilik verilmiş olmasıdır. Bu kararlara el kaldıran arkadaşlarımızın kıstasları nelerdi, İlçe Başkanı olarak sizin bilginiz var mıydı?

Bir şehrin, bir beldenin muhalefetteki Belediye Başkanı iktidarın Bakanını havaalanında karşılar, misafir eder, ağırlar gayet normaldir. Belediye Başkanlığı siyaset üstü bir makamdır, öyle olmalıdır. Ancak Meclis üyeleri seçildikleri şehrin menfaatlerini kollarken bir yandan da mensubu olduğu partinin politikalarına dikkat etmelidir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ülkenin dört bir yanında nefesi yettiği kadar ülkedeki haksızlıkları, partimize yapılan hukuksuzluğu, partililerimize uygulanan adaletsizliği haykırırken Meclis üyelerimizin Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’a fahri hemşerilik verilmesi için el kaldırması neyin nesidir.

İstanbul İl Başkanlığımızın 5000 polisle işgal edilmesini sağlayan, yemekhanelerinde çıkan bozuk yemekleri protesto eden öğrencileri coplatan, haklarını arayan işçileri, emeklileri gaza maruz bırakan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya fahri hemşerilik verilmesini onamak da nedir.

Laik eğitimin son bulması için çabalayan, Atatürk düşmanlığı tartışılan Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin Besni’ye hangi eğitim kurumunu kazandırmış da fahri hemşeriliğimizi hak etmiş.

Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Besni’nin ticaretine, kazancına, esnafına, tüccarına ne gibi katkı sunmuş da fahri hemşerimiz olmayı hak etmiş.

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, şehri ikiye bölen çevre yoluna katkı sunduğu için mi, övündüğü imar affı ile insanlarımızın ölümüne sebep olduğu için mi Besni’nin fahri hemşerisi olmuş.

Ben İlçe Başkanı iken her toplantı öncesi mümkün olduğunca Meclis Üyeleri ile istişarede bulunurduk. Genç İlçe Başkanıma buna dikkat etmesini öneririm. Çevresinde akıl danıştığı ağabeylerine ne oldu.

ASIM ÖCAL

19.12.2025