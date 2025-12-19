Bize de bu acı günleri unutturmamak, hatırlatmak, yaşananları tarihin tozlu raflarına değil, vicdanların canlı hafızasına emanet etmek düşüyor.

“Bir kadının kocasına, ‘Beni sen öldür; onların eline bırakma’ demek zorunda kaldığı yerdir Maraş…”

Bu söz, bir halkın yaşadığı zulmü, çaresizliği ve korkuyu tek cümlede özetliyor.

19–26 Aralık 1978’de Kahramanmaraş’ta yaşanan katliam, sadece belli bir kesime değil, insanlık onuruna karşı işlenmiş büyük bir suçtur.

Kadınların, çocukların, yaşlıların diri diri yakıldığı, evlerin yakılıp yıkıldığı, insanların kimlikleri nedeniyle hedef alındığı bu karanlık olay, yüreğimizde hâlâ taptaze bir yaradır.

Adaletin sağlanmadığı, sorumluların tam olarak yargılanmadığı her katliam gibi, Maraş Katliamı da hâlâ kapanmamış bir yaradır bu toplumda.

Unutmadık…

Unutturmayacağız…

Bu vesileyle katliamda hayatını kaybeden tüm canları rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyoruz.

Barışın, hoşgörünün, adaletin ve vicdanın hâkim olduğu bir ülke umudunu yitirmemek dileğiyle…

#MaraşKatliamı

#UnutmadıkUnutturmayacağız