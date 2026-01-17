Demokrasiye inananlar, önce kendi evinde demokrasiyi savunur. Önseçim; adayın yalnızca genel merkeze değil, üyeye ve seçmene hesap vermesidir. Yüz yüze gelmektir; söz vermek, bağ kurmaktır. O bağ yoksa, siyasetçi ilk rüzgârda savrulur. Birkaç gün önce yaşanan tablo bunun en açık kanıtıdır. Üyenin seçmediğini seçmen savunmak zorunda kalıyor, ardından herkes üzülüyor. Sandığı kutsal sayanlar, üyelerin oyuyla yapılacak bir önseçime karşı çıkamaz.

Önseçim talebi bir romantizm değil, doğrudan bir siyasi ahlak meselesidir.

Liste oyunlarıyla, kapalı kapılar ardında, seçmenin iradesi baypas edilerek yapılan siyasetin bedelini bu parti defalarca ödedi. Hâlâ ders almayanlar varsa, sorun sistemde değil, niyettedir. CHP’nin mayasında katılım vardır.

CHP, talimatla değil, iradeyle büyümüş bir partidir.

Nitekim bunu defalarca yaşadık. Partimizin Cumhurbaşkanı adayı, neredeyse tüm üyelerimizin ve halkımızın katılımıyla, önseçimle belirlendi. Kimse itiraz etmedi. Çünkü o sandık meşruydu, adildi.

#CHP’de en son önseçim 2015 yılında yapıldı. O tarihte önseçimle seçilen hiçbir milletvekili partisini terk etmedi; AKP iktidarına karşı mücadelesini sürdürdü.

Geçmiş açık bir gerçeği gösteriyor:

Önseçimle milletvekili olanlar CHP’yi terk etmedi. Çünkü o koltuk bir lütuf olarak değil, bir emanet olarak alındı.

Peki ya atamayla gelenler?

Atamayla göreve getirilen belediye başkanlarına, meclis üyelerine bakın.

Liste başlarında parlatılan ama örgütle bağı olmayan isimlere bakın.

Sonra AKP’ye geçenleri sayın. Az değiller. Ve hiçbiri önseçimle gelmedi.

Çünkü atama bağlılık üretmez.

Çünkü iradenin dışlandığı yerde sadakat olmaz.

Çünkü sandığı yok sayan, ilk rüzgârda yön değiştirir.

Cumhuriyet Halk Partisi gücünü genel merkezden değil, örgütünden alır.

Üyeyi yok sayan hiçbir yapı CHP’yi büyütemez.

Bu bir kader değil, bilinçli bir tercihtir.

Ve bu tercih değişmek zorundadır.

CHP’nin güven tazelemesi, siyaseti temizlemesi ve iktidar iddiasını ciddiye almasının başka yolu yoktur:

Önseçim. Gerçek, istisnasız ve samimi bir önseçim.

Değişim istiyorsak,

İktidar hedefimiz varsa,

Halkın partisi olmak istiyorsak;

Önseçimden korkmayacağız.

Sandıktan kaçmayacağız.

Üyeye güveneceğiz.

Tarih göstermiştir ki, üye en doğru adayları bulur ve çıkarır.

Çünkü CHP, atamayla değil, oyla var olur.

Örgütün kantarı tartarsa, doğru tartar. İktidara yürüyen CHP'nin ülke genelinde ve ilim #Adıyaman'da bunu başaracağına ve örgütlerimizin önseçime imza atacağına inanıyorum.

#CHP

#ÖNSEÇİM