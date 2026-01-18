Artık sadece üretimde değil, zehirde de rekor kırıyoruz. Tarladan sofraya uzanan yol, bereketten çok endişe taşıyor. Daha fazla ürün, daha hızlı hasat, daha yüksek kâr uğruna toprağa bırakılan kimyasallar, sonunda insan bedenine ulaşıyor. Ve şu soruyu sormadan edemiyoruz:

İnsan sağlığı ne kadar ucuz?

Dış ülkelere gönderdiğimiz sebze ve meyveler, yüksek pestisit kalıntısı nedeniyle geri çevriliyor. Çünkü başka ülkeler, kendi vatandaşının sağlığını korumakta kararlı. Sınırdan dönen bu ürünler için “imha ediliyor” deniyor. Ama toplumun zihninde asılı kalan o ağır soru cevap bulamıyor:

Gerçekten dökülüyor mu, yoksa biz mi tüketiyoruz?

Bu belirsizlik, güvensizliği büyütüyor.

Pazarda,manavda gördüğümüz parlak domatesin, tezgahtaki masum salatalığın geçmişini bilmiyoruz. Ne kadar ilaç yediğini, hangi denetimden geçtiğini, gerçekten geçip geçmediğini… Bilmediğimiz şey ise içimize korku olarak yerleşiyor.

Kanser Neden Bu Kadar Arttı?

Bugün neredeyse her evde bir kanser hikâyesi var. Yaşlar düşüyor, vakalar artıyor. Elbette bunun tek sebebi pestisitler değil; ama bilimsel gerçekler şunu söylüyor: Uzun süreli kimyasal kalıntı tüketimi, ciddi sağlık riskleri taşıyor. Biz fark etmeden, yıkayarak temizlediğimizi sanarak, çocuklarımıza “sağlıklı yesin” diye verdiğimiz gıdalarla zehir tüketiyoruz.

En acı olan ise şu: Sağlıklı beslenmek isteyenler bile bunu başaramıyor. Çünkü güvenilir ürün ya çok pahalı ya da ulaşılmaz. Organik denilen ürünler lüks olmuş, doğal beslenme birayrıcalığa dönüşmüş durumda. Yani sağlıklı olmak bile herkesin hakkı değil artık.

Bu Düzen Kimi Koruyor?

Bu sadece çiftçinin hatası değil. Çiftçi de maliyet baskısı altında, yanlış yönlendiriliyor. Asıl sorun; yetersiz denetimler, şeffaf olmayan süreçler ve insan sağlığını ikinci plana atan politikalar. Ürün çok olsun diye toprağı, insanı ve geleceği feda eden bir anlayışın içindeyiz.

Sonuç;

Eğer bizim yememiz uygun görülmeyen ürünler, başka ülkelerden geri dönüp bizim soframıza geliyorsa, ortada sadece bir tarım sorunu yoktur. Bu bir vicdan, bir adalet ve bir yaşam hakkı sorunudur.

Pestisit rekorları kırarken, kanser rekorları da kırılıyorsa; sorun tesadüf değildir.

İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı.

#İnsanSağlığı