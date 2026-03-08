Adıyaman’da Sular Durulmuyor: Yönetim Tartışmaları ve Siyasi Kulisler

Adıyaman bugünlerde yalnızca günlük sorunlarla değil, aynı zamanda giderek büyüyen bir yönetim tartışmasıyla gündemde. Depremden büyük yara almış bir şehirde vatandaşın beklentisi; hızlı toparlanma, güçlü bir yönetim ve somut projelerdi. Ancak şehirde konuşulanlar, beklentilerle yaşananlar arasındaki farkın giderek büyüdüğünü gösteriyor.

Belediye yönetimi, seçim döneminde Adıyaman’ı sosyal demokrat belediyeciliğin başarılı örneklerinden biri haline getirme vaadiyle göreve geldi. Ancak aradan geçen zaman içinde şehirdeki temel sorunların çözümünde ciddi bir ilerleme görüldüğünü söylemek zor.

Adıyaman’da yolların bozukluğu ve çöp sorunu vatandaşların en çok dile getirdiği konuların başında geliyor. Şehrin birçok noktasında yolların yıpranmış hali dikkat çekerken, çöp görüntüleri de artık alışılmış manzaralardan biri haline gelmiş durumda.

Bir diğer büyük sorun ise yağmur yağdığında yaşanan su baskınları. Adıyaman’da yağmur yağması artık bereketten çok endişe anlamına geliyor. Vatandaşlar her yağmurda aynı soruyu soruyor: “Bugün hangi mahalle su altında kalacak?”

Deprem gerçeği ise tüm bu tartışmaların en kritik başlığını oluşturuyor. 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan şehirlerden biri olan Adıyaman’da, kentsel dönüşüm ve riskli yapıların geleceği konusunda vatandaş somut adımlar görmek istiyor.

Belediye yönetimi tarafından düzenlenen bazı toplantılar ve yapılan açıklamalar kamuoyuna yansısa da, şehirdeki birçok kişi bu adımların yeterli olmadığını düşünüyor. Özellikle kentsel dönüşüm konusunda henüz gözle görülür bir ilerleme olmadığı eleştirileri sıkça dile getiriliyor.

Göreve geldikten sonra dikkat çeken ilk uygulamalardan biri Halk Ekmek projesi oldu. Ancak vatandaşın ucuz ekmek beklentisinin tam olarak karşılanmadığı yönünde eleştiriler de kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Öte yandan belediye başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında devam eden dava süreci de şehirde siyasi hareketliliği artırmış durumda. Mahkemenin nasıl bir karar vereceği henüz bilinmese de, olası bir gelişmenin Adıyaman siyasetinde yeni bir dönemi başlatabileceği konuşuluyor.

Eğer görev değişikliği gibi bir durum yaşanırsa, yeni belediye başkanının belediye meclisi içinden seçilecek olması şehirdeki siyasi kulisleri şimdiden hareketlendirmiş durumda.

Şu anda Adıyaman’da yalnızca belediye hizmetleri değil, olası siyasi senaryolar da konuşuluyor.

Kısacası Adıyaman’da hem şehir yönetimi hem de siyaset açısından hareketli günler yaşanıyor. Şehrin geleceği açısından alınacak kararların ve atılacak adımların önümüzdeki süreçte belirleyici olacağı görülüyor.

Mehmet Elçi