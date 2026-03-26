Marketlerde Yeni Kriz: Temel İhtiyaç Engeli...Türkiye’de Marketlerde Tuvalet Sorunu Patladı!...Vatandaş isyan ediyor: “Alışveriş var, ihtiyaç yok mu?”

Türkiye genelinde zincir marketlerden mahalle marketlerine kadar uzanan geniş bir alanda, vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan tuvalet sorunu giderek büyüyen bir krize dönüşüyor. Özellikle büyük şehirlerde alışveriş yoğunluğunun arttığı saatlerde ortaya çıkan bu eksiklik, hem insan onurunu zedeliyor hem de ciddi bir kamu sağlığı tartışmasını beraberinde getiriyor.

Marketlerde tuvalet bulunmaması ya da mevcut tuvaletlerin sadece personel kullanımına ayrılması, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Acil ihtiyacı olan yaşlılar, çocuklu aileler ve kronik hastalar, “müşteri” olmalarına rağmen en temel insani haklardan biri olan tuvalet kullanımından mahrum bırakılıyor.

“PERSONELE AİT” ENGELİ TEPKİ ÇEKİYOR

Birçok markette bulunan tuvaletlerin kapısında yer alan “Personel haricinde kullanılamaz” uyarısı, vatandaşın tepkisini çığ gibi büyütüyor. Özellikle ani sağlık sorunları yaşayan bireylerin geri çevrilmesi, vicdanları yaralayan görüntülere neden oluyor.

Vatandaşlar bu durumu sadece bir eksiklik değil, açık bir ihmal ve duyarsızlık olarak değerlendiriyor. “İçeri girip alışveriş yapabiliyoruz ama tuvaleti kullanamıyoruz” diyen vatandaşlar, bu çelişkinin kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

KANUN BOŞLUĞU MU VAR?

Akaryakıt istasyonları, restoranlar, kafeler ve benzeri toplu kullanım alanlarında tuvalet bulundurulması çoğu zaman bir zorunlulukken, marketler için aynı netlikte bir düzenleme bulunmaması dikkat çekiyor. Bu durum, milyonlarca insanın günlük hayatında ciddi mağduriyetlere yol açıyor.

Uzmanlara göre, yoğun insan trafiğinin olduğu her işletmede tuvalet bulunması hem hijyen hem de kamu sağlığı açısından zorunlu hale getirilmeli. Aksi halde bu sorun, sadece bireysel değil toplumsal bir probleme dönüşmeye devam edecek.

“BU BİR LÜKS DEĞİL, İHTİYAÇ!”

Vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunuyor:

Marketlerde tuvalet bulunması yasal zorunluluk haline getirilmeli, mevcut tuvaletler ise “personel” bahanesiyle kapatılmamalı. Özellikle acil durumlar için erişim hakkı açık ve net şekilde güvence altına alınmalı.

Toplumun her kesimini ilgilendiren bu sorun karşısında sessiz kalınması, vatandaş nezdinde “görmezden gelinen bir mağduriyet” olarak yorumlanıyor.

Artık beklenti net:

Alışveriş yapılan her yerde, insan onuruna yakışır temel ihtiyaçlar da karşılanabilmeli.

Mehmet Elçi