Düşünceli olmak, çoğu zaman basit bir davranış gibi görülür; oysa insanın iç dünyasının en derin yerlerinden beslenen bir özelliktir. “Biraz daha düşünceli ol” demekle kazanılacak bir şey değildir bu. Çünkü düşüncelilik, sonradan takınılan bir rol değil; karakterin, zekânın ve en önemlisi farkındalığın bir yansımasıdır.

İnsan, ancak anlayabildiği kadar hisseder; hissedebildiği kadar da düşünür. Bu yüzden empati kurabilmek, karşısındakinin yerine kendini koyabilmek, yalnızca iyi niyetle değil, belli bir zihinsel derinlikle mümkündür. Zekâ burada yalnızca okul başarısı değildir; hayatı okuma, insanı anlama ve incelikleri fark edebilme kapasitesidir.

Ne yazık ki günümüz ilişkilerinde en büyük eksiklerden biri de bu: incelik. Kırmadan konuşabilmek, söylenmeyeni anlayabilmek, küçük detayların aslında büyük anlamlar taşıdığını fark edebilmek… Bunlar öğretilmez, yaşanarak içselleştirilir. Ve herkes bu eşiği geçemez.

Bu yüzden insan zamanla şunu daha iyi anlıyor: Herkesle konuşulur ama herkesle anlaşılmaz. Herkes duyar ama herkes anlamaz. Anlaşılmak ise, doğru insanla karşılaşana kadar bir arayış olarak kalır.

Dileğimiz o ki; hayat, bizi yalnızca konuşan değil, anlayan insanlarla karşılaştırsın. Çünkü bazen bir insanın düşündüğünü bilmek, söylenen bin kelimeden daha değerlidir.