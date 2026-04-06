Bahar, doğanın kendini yenilediği, toprağın canlandığı ve hayatın yeniden filizlendiği bir mevsim olarak bilinir. Ancak bahar, sadece ağaçların çiçek açtığı bir dönem midir, yoksa insanlığın da en çok ihtiyaç duyduğu bir ruh hâli midir?

Bugün dünyanın birçok yerinde çocuklar çiçek açması gereken yaşta korkularla büyüyor. Gülümsemesi gereken dudaklar suskun, sarılmanın yerini mesafe, anlayışın yerini ise öfke almış durumda. Oysa hayat, çoğu zaman fark edemediğimiz kadar kısa. Bu kısa ömür, kırgınlıklar ve çatışmalar arasında hızla tükeniyor.

Güneş her gün doğuyor. Doğa, görevini aksatmadan yerine getiriyor. Nehirler akmaya, kuşlar cıvıldamaya devam ediyor. Ancak insanlık, aynı istikrarı vicdanlarında ve davranışlarında gösterebiliyor mu? Asıl sorgulanması gereken nokta da tam olarak burada başlıyor.

Birçok insan için uyanmak, sadece güne başlamak anlamına geliyor. Oysa gerçek uyanış; fark etmek, anlamak ve hissetmekle mümkün. Empati kurabilen, karşısındakini anlayabilen bir toplum inşa edilmeden, huzurlu bir dünyadan söz etmek zor görünüyor.

Savaşların gölgesinde büyüyen çocuklar, kaybolan hayatlar ve akan masum kanı, insanlığın en derin yaralarından biri olmaya devam ediyor. Toprakların yağmur yerine gözyaşıyla ıslandığı bir dünyada, baharın gerçek anlamına ulaşmak mümkün değil.

Doğa her yıl baharı getiriyor. Ağaçlar yeniden yeşeriyor, çiçekler açıyor. Ancak aynı döngü, insanlık için geçerli değil. Vicdanların köreldiği, merhametin geri planda kaldığı bir düzende, bahar sadece takvim yapraklarında kalan bir mevsime dönüşüyor.

Oysa bahar, yalnızca bir mevsim değil; bir hatırlayıştır. İyiliği, merhameti, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı yeniden hatırlama fırsatıdır. İnsanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şey de belki tam olarak budur: Tabiata geldiği gibi, insanlığa ve vicdanlara da bir baharın gelmesi.

Sonuç olarak, gerçek bahar; doğanın değil, insanın içinde başladığında anlam kazanır. Çocukların korkmadan gülebildiği, insanların birbirine güvenle sarılabildiği ve savaşların son bulduğu bir dünya, baharın en gerçek hâli olacaktır.

Yusuf Doğan