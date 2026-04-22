106 yıllık bir onur…

23 Nisan sadece bir bayram değil; bir milletin yarınlara duyduğu umudun, inancın ve sevginin en güzel ifadesidir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması ise bu günü daha da anlamlı kılıyor.

Ama 23 Nisan sadece kutlanacak bir gün de değil. Aynı zamanda bize bir şeyleri hatırlatır: Çocukları anlamayı, onları korumayı ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı…

Çünkü sevgiyle büyüyen bir çocuk, umut olur.

Dostlukla büyüyen bir çocuk, barış getirir.

Kendini geliştiren, sorgulayan bir çocuk ise bir milletin kaderini değiştirebilir.

Bu yüzden çocukların hayatı; sevgiyle, güvenle ve neşeyle dolu olmalı. Onların yüzündeki bir gülümseme aslında hepimizin geleceğidir. Bugün attıkları her adım, yarının dünyasını kurar.

Bu bayramı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğumuz minnet ise tarif edilemez. Çünkü o sadece bir ülkeyi kurtarmadı; geleceğini de çocuklara emanet etti.

Ama bu yıl 23 Nisan’ı içimizde bir buruklukla karşılıyoruz.

Daha hayatlarının başında, eğitim yolunda hayattan koparılarak şehit edilen o masum çocuklar…

Bugün aramızda değiller.

Oysa onlar da bayramlıklarını giyecek, ellerinde bayraklarla koşacak, arkadaşlarıyla güleceklerdi. Belki şiir okuyacak, belki heyecandan unutacaklardı… Ama çocuk olacaklardı.

Şimdi ise yoklukları, bayram sevincimizin içine sessiz bir hüzün gibi düşüyor.

Onlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Bize düşen ise çok daha büyük bir sorumluluk:

Çocukların korkmadan büyüyebildiği, güvenle gülebildiği bir dünya kurmak.

Çünkü hiçbir çocuk yalnız kalmamalı.

Hiçbir çocuk hayattan koparılmamalı.

Ve hiçbir bayram eksik yaşanmamalı.

Dileğimiz şu:

Sadece bizim değil, dünyanın her yerindeki çocuklar sevgiyle, sağlıkla ve huzurla büyüsün.

Ve bizler…

Onlara gerçekten hak ettikleri bir dünya bırakabilelim.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.