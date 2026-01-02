Gazze'de yaşananlar artık sadece bir savaş değil, bir vahşettir.

Bir halk, gözlerimizin önünde açlığa, susuzluğa, bombalara mahkûm ediliyor.

Yeni yılda insanlar kutlamalar yaparken, Gazze' den

Binlerce çocuk, kadın, yaşlı… En temel haklardan bile mahrum.

Ne temiz su var, ne ilaç, ne de güvenli bir sığınak.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı bu sistematik şiddet bir soykırımdır.

Hastaneler bombalanıyor, okullar hedef alınıyor, siviller katlediliyor.

Uluslararası hukuk, insan hakları, vicdan... Hepsi ayaklar altına alındı.

Bu sessizlik utanç verici!

Dünya hâlâ izliyor, susuyor, seyrediyor.

Ama biz unutmuyoruz, görmezden gelmiyoruz!

Filistin halkı yalnız değildir!

Gazze yanarken insanlık susmamalı.

#Gazze

#FilistinYalnızDeğildir

#İnsanlıkDramı