Emekli maaşı zammı belli oldu TÜİK, aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 12,11 olarak kesinleşti. Memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış ise yüzde 18,60 oldu.
Yeni yılın gelişiyle her kaleme %30 - %40 zam yapılırken, emekliye reva görülen artış sadece %18 oldu!
Markette, pazarda, kirada, faturada zam üstüne zam…
Ama bir ömür çalışmış, ülkesine hizmet etmiş emekli, yine görmezden gelindi.
* %30 zamla doğalgaz faturasını mı ödesin?
* %40 zamla gelen gıdaya mı yetişsin?
* Sağlık masraflarına mı baksın, torununa harçlık mı versin?
Emekliler insanca yaşamayı hak ediyor!
Yıllarca prim ödeyen, çalışan, üreten insanlar bugün geçinemiyor.
Sadaka değil, hak ettikleri adil maaşı istiyorlar.
#EmekliyeZamYetersiz
#Geçinemiyoruz
#İnsancaYaşamHaktır