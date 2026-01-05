Emekli maaşı zammı belli oldu TÜİK, aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 12,11 olarak kesinleşti. Memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış ise yüzde 18,60 oldu.

Yeni yılın gelişiyle her kaleme %30 - %40 zam yapılırken, emekliye reva görülen artış sadece %18 oldu!

Markette, pazarda, kirada, faturada zam üstüne zam…

Ama bir ömür çalışmış, ülkesine hizmet etmiş emekli, yine görmezden gelindi.

* %30 zamla doğalgaz faturasını mı ödesin?

* %40 zamla gelen gıdaya mı yetişsin?

* Sağlık masraflarına mı baksın, torununa harçlık mı versin?

Emekliler insanca yaşamayı hak ediyor!

Yıllarca prim ödeyen, çalışan, üreten insanlar bugün geçinemiyor.

Sadaka değil, hak ettikleri adil maaşı istiyorlar.

#EmekliyeZamYetersiz

#Geçinemiyoruz

#İnsancaYaşamHaktır