İkra Nur’a Nefes Olmak İçin…

Dün canlı yayındaydık… Öncelikle katılım sağlayan ve yüreğini ortaya koyan herkese teşekkür ederim.

Bir çocuğun gülümsemesine, bir annenin duasına, bir yüreğe umut olmaya dokunmak kadar anlamlı ne olabilir?

İkra Nur, 10 yaşında bir kız çocuğu…

Yaşamak için direniyor.

Arkadaşları gibi koşmak, parkta oynamak, okula gitmek istiyor.

Ama SMA hastalığı yüzünden nefesi, çocukluğu, hayalleri kısıtlanıyor.

Oysa onun da hakkı var gülmeye, koşmaya, yaşama tutunmaya!

Bu sadece bir yardım çağrısı değil;

bu bir vicdan, bir insanlık çağrısıdır.

Birlikte iyileştirmek, birlikte yaşatmak, birlikte umut olmak mümkün.

#Adıyaman halkına ve tüm vicdanlı yüreklere sesleniyoruz:

Sen de el uzat, sen de destek ol!

Sadece empati kur…

Kimin ne kadar vereceği önemli değil, gönlünden ne koparsa…

Zamanla yarışıyoruz, lütfen unutma!

VALİLİK ONAYLI İBAN:

TRY: TR96 0001 0090 1080 6220 9050 01

İkra Nur Alsat

#İkraNurİçin

#BirNefesBirHayat

#AdıyamanSahipÇık

#SMADeğilUmutBulaşsın