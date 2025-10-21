Kalemiyle gerçeği savunan, objektifiyle hakikati yakalayan, sesiyle halkın sesi olan tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Bu kutsal görevi yerine getirirken canını yitiren, sakat kalan, tehditlere ve zorluklara rağmen susmayan basın emekçilerini saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Onlar, karanlıkta bir ışık yakmak için gerçeğin izini süren sessiz kahramanlardır.

Gerçek, kalemin cesaretinde; özgürlük, basının vicdanındadır.

Basın özgürlüğünün hiç kimseye lüks değil, toplumun nefesi olduğunu unutmadan; doğru, tarafsız ve onurlu kalemlere selam olsun…

📜 Kalemleri kırılmasın, sesleri kısılmasın!

