Sağlık sadece hastaneden ibaret değildir. Bir şehrin insanına ne kadar değer verdiğini, o hastane kapılarında sabahlayan hasta yakınlarına bakarak anlayabilirsiniz.

Adıyaman’da yıllardır konuşulan yeni Devlet Hastanesi nihayet tamamlanıyor. 400 yataklı modern binasıyla, son teknoloji cihazlarıyla övünüyoruz. Ama gelin görün ki, o hastanenin önünde sabahlayan bir baba, çocuğu için dua eden bir anne hâlâ arabasının içinde uyumak zorunda kalıyor.

Malatya’da, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te örnekleri var. “Hasta Yakını Konukevi” diye güzel bir uygulama başlatılmış. Cüz’i bir ücret karşılığı sıcak bir yatak, sabahları da bir kâse sıcak çorba veriliyor.

Ne büyük lüks değil mi aslında?

Hayır, bu bir lüks değil; bu insanlık.

Adıyaman neden geri kalsın? Bizim insanımız da bu merhameti hak etmiyor mu?

Yapılan hastanenin yanına küçük bir bina, birkaç oda, birkaç gönüllü el… Hepsi bu kadar.

Ama dokunacağı hayat, yüzlerce olur.

Buradan sesleniyorum:

Valilik, belediye, hayırsever iş insanları, STK’lar...

Bu güzel fikri sahiplenin.

Adıyaman’da sağlıkta yeni bir atılım artık sadece bina değil, vicdanla atılan bir adım olsun.

Bir çorba, bir yatak...

Belki bir şehir kadar değerli olabilir.

Mehmet ELÇİ