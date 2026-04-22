Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Müzikle Umut Projesi', Adıyaman'da depremzede çocukların moral bulmasını sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Öğrenci İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 3. dönem projeleri kapsamında hibe almaya hak kazanan 'Müzikle Umut Projesi' ile öğrenciler için çeşitli etkinlik gerçekleştiriliyor. Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu üyeleri Vatan İlkokulunda müzik odaklı bu etkinliği gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 üniversite öğrencisi bugüne kadar 4 okulda yaklaşık bin öğrenciyle buluştu. Bundan sonra iki okul daha bu etkinlik gerçekleştirilecek. Çeşitli oyunlarında oynandığı etkinlikte, üniversiteli gençler tarafından seslendirilen şarkılar ve gerçekleştirilen müzik etkinlikleriyle çocuklar keyifli anlar yaşıyor.

Deprem bölgesinde yaşayan çocukların müzik aracılığıyla moral ve motivasyonlarını artırmak ve onların deprem sonrası psikolojilerini müzik ile aşmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Gençlik Merkezi Lideri Onur Coşkun, 'Okuldaki öğrencilerle buluşuyoruz. Mini konser tarzında, keman gitar. Üniversite bünyesinde ki bütün öğrenci arkadaşlarımız gelip burada kendilerince konser yapıyorlar. Ayrıca bunlar haricinde yüz boyama, mini okçuluk, boks, el baskısı yüz boyama buna benzeyen bir çok faaliyetimiz oluyor. Burada ki asıl amacımız deprem sürecini atlattıktan hemen sonra psikolojik açıdan iyi olmaya çalışan insanlara destek vermek' diye konuştu.