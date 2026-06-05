Vali Küçük, Roma dönemine ait önemli eserlerden biri olan köprünün tarihi ve mimari özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kahta ilçesinde bulunan tarihi Cendere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Küçük, Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından M.S. 198-200 yılları arasında eşi ve çocukları adına yaptırıldığı belirtilen tarihi köprüde incelemeler gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip olan ve Roma mimarisinin günümüze ulaşan önemli eserleri arasında gösterilen Cendere Köprüsü'nü gezen Vali Küçük, tarihi yapının geçmişi, mimari özellikleri ve mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahta ilçesinde bulunan Cendere Köprüsü, tarihi ve kültürel miras niteliği taşıyan yapılar arasında yer alıyor. Vali Küçük'ün ziyaretinde köprünün tarihi dokusu ve mimari özelliklerine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Kaynak : PERRE