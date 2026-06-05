Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı katkılar dolayısıyla hayırsever Ahmet Karakuş adına düzenlenen Altın Madalya ve Berat, düzenlenen programla takdim edildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Küçük, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Yolaç Erdur ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyaret kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına ve milli savunma sanayiinin geliştirilmesine katkı sağlayan vakfa yaptığı destekler nedeniyle hayırsever Ahmet Karakuş adına hazırlanan Altın Madalya ve Berat takdim edildi.

Programda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının, vatandaşların katkılarıyla faaliyetlerini sürdürdüğü ve savunma sanayi alanındaki çalışmalara destek verdiği belirtildi.

Törende, vakfa sağladığı katkılar dolayısıyla Ahmet Karakuş'a teşekkür edildi.

Kaynak : PERRE