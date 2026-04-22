Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tamir atölyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamladığı gerekçesiyle hurdaya ayrılan 14 bin çöp konteyneri yeniden hizmete kazandırıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin tasarruf anlayışı doğrultusunda sürdürülen uygulama, belediye kaynaklarının etkin kullanımı açısından örnek gösteriliyor.

Belediyeye ait saha amirliğinde bulunan atölyede, hurda durumdaki konteynerler detaylı bir onarım sürecinden geçiriliyor. Kullanılamaz haldeki konteynerler tek tek incelenerek gerekli teknik işlemler uygulanıyor.

Konteynerler Yeniden Kullanıma Hazırlanıyor

Onarım sürecinde konteynerlerin sac değişimleri yapılıyor, tekerlek ve tutma kolları yenileniyor. Boya işlemi tamamlanan konteynerlere belediye logosu basılarak yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor.

Boyama işleminin ardından dezenfekte edilen konteynerler hijyenik hale getirilerek ihtiyaç duyulan mahallelere dağıtılıyor.

Kamu Kaynaklarında Tasarruf Sağlandı

Yürütülen çalışmalarla hurda malzemeler yeniden değerlendirilirken, yeni konteyner alımı yerine mevcut malzemenin kullanılmasıyla belediye bütçesinde tasarruf sağlandı. Uygulama, israfın önlenmesi, geri dönüşüm anlayışının güçlendirilmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanması açısından dikkat çekiyor.

'Kaynaklarımız Halkımız İçin'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye imkânlarını en verimli şekilde kullanmaya önem verdiklerini belirterek, 'Belediyemizin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği bu çalışmalar sayesinde hem israfın önüne geçiyor hem de ciddi bir maliyet avantajı sağlıyoruz. Hurda durumdaki konteynerleri onarıp yeniden kullanıma sunarak vatandaşlarımıza daha temiz ve düzenli bir şehir sunma hedefimize katkı sağlıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artırmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

