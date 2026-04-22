Ziyarette, Adıyaman genelinde görev yapan köy muhtarlarının karşılaştığı sorunlar ele alındı. Özellikle kırsal bölgelerde yaşanan altyapı, ulaşım, içme suyu ve tarımsal desteklere ilişkin konular gündeme taşındı. Görüşmenin, muhtarların taleplerinin ilgili kurumlarla daha güçlü bir koordinasyon içerisinde çözüme kavuşturulması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Kırsal Alanların Sorunları Gündeme Geldi

Dernek Başkanı Hüseyin Göçer, muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çekti. Kırsal kesimde hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için istişarenin gerekliliğine işaret eden Göçer, köylerde içme suyu, yol, kanalizasyon ve tarımsal destekler başta olmak üzere çeşitli alanlarda ihtiyaçların sürdüğünü ifade etti. Bu sorunların çözümü için kurumlar arası iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

ATSO'dan iş birliği mesajı

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek muhtarların sahada önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Kırsal alanların kalkınmasının Adıyaman'ın genel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Torunoğlu, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve üretim kapasitesinin artırılması için her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Başlıkları Öne Çıktı

Görüşmede, tarım ve hayvancılık alanında yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi. Muhtarlar, üreticilerin yaşadığı sorunları aktararak desteklerin artırılması, sulama projelerinin hızlandırılması ve kırsal altyapının güçlendirilmesi yönünde taleplerini iletti. Ayrıca köylerde genç nüfusun azalması ve göçün artması gibi konuların da önemli bir sorun olarak öne çıktığı ifade edildi.

Ortak Hareket Vurgusu

Toplantının sonunda taraflar, Adıyaman'ın kalkınması için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Köylerin ihtiyaçlarının daha etkin şekilde tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması amacıyla istişarelerin devam edeceği belirtildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE